Электронный дневник сетевой город образование: логин/пароль, вход, регистрация

Обзор сервиса “Электронный дневник сетевой город образование”

Электронный дневник сетевой город образование – это площадка, которая позволяет поддерживать связь между учениками, учителями и родителями (законными представителями ребенка). Электронный дневник выполняет роль дневника учащегося и одновременно учительского журнала. Здесь учитель выставляет оценки, пишет домашнее задание, осуществляет связь с родителями и учениками по внутренней электронной почте, выставляет четвертные и годовые оценки.

На главной странице дневника, вы найдете актуальные новости вашей школы и образования в вашем регионе. Есть в Сетевом городе и страница с расписанием и сведениями о дополнительном образовании (кружках и секциях) ученика.

Кроме того, на ресурсе работают другие стороны образовательного процесса – директора школ, завучи, секретари и другие работники школ.

Синонимы: АИС Сетевой город образования (СГО), Электронный дневник, Дневник школы, электронный журнал, СГО еду ру.

Функции электронного дневника:

Расписание. Ученики и родители могут ознакомиться с действующим расписанием уроков на портале. Домашнее задание. Расширение задания возможно за счет прикрепления к нему файлов. Такие задания помечены значком “Скрепка”. Контроль успеваемости и посещаемости ученика. Теперь от родителей не спрятать оценки и пропуски уроков! Дополнительным бонусом служит вывод средней оценки по предмету, и ребенок наглядно получает информацию о том, какие предметы ему стоит подтянуть, чтобы улучшить свои четвертные оценки. Формирование отчетов, скачивание их на электронный носитель и отправка по средствам связи (e-mail, whats app, skype, внутренней почте сервиса), Портфолио. Дистанционное обучение. Эта возможность приобрела особое значение во время самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Есть и минусы, об этом ниже.

Где брать логин/пароль для Сетевого города

Вам выдаст данные для входа (связку логин/пароль) ваш классный руководитель. Учитель дает авторизационные данные, как для родителей (для матери и отца собственные логин и пароль), так и для детей. У каждого члена семьи – свой аккаунт в Сетевом городе образования. Вы можете зарегистрироваться на портале через Госуслуги.

Вход в Сетевой дневник

На главной странице СГО нажмите на кнопку “Вход для родителей”, “Вход для учащихся до 14 лет”, “Вход для учащихся менее 14 лет” или “Вход для сотрудников” в зависимости от вашей принадлежности к той или иной группе.

Далее во вкладке “Образовательная организация” выберите необходимые пункты – ваш Регион, городской округ или муниципальный район, населенный пункт, тип ОО (чаще “образовательная”), ваша образовательная организация”. Введите ваш логин и пароль.

Если у вас остались вопросы, то смотрите видео:

Вход в Электронный дневник через Госуслуги

Для того, чтобы осуществить вход через Госуслуги в Сетевой город Образования, вам необходимо иметь подтвержденный аккаунт в Госуслугах. Если таковой отсутствует, то нужно вначале зарегистрироваться и там. Подтвердить регистрацию в Госуслугах можно в МФЦ, явившись в центр с паспортом.

Вторым шагом является связка аккаунтов Сетевого города образования с Госуслугами:

войдите в Электронный дневник с вашим логином и паролем, который вам выдали в школе. В Персональных настройках Электронного дневника нажмите на кнопку “Привязать учетную запись портала Госуслуг. Авторизуйтесь на Госуслугах. Теперь вы можете входить в Сетевой город Образование через кнопку “Войти через Госуслуги”.

Забыл логин и пароль от электронного дневника. Что делать?

Нередко возникают ситуации, когда ученики и родители теряют логины и пароли и не могут войти в сетевой дневник.

Решение проблемы:

Запросить новый логин и пароль в школе. Восстановить данные самостоятельно. Для этого вам нужно на форме входа нажать на ссылку “Восстановить пароль”. Указать свой мобильный телефон или электронную почту. В зависимости от выбранного способа, вам пришлют новый пароль на телефон или e-mail. Имейте в виду, что если вы не указали свои данные (e-mail или номер телефона) предварительно в настройках электронного дневника, то самостоятельно восстановить данные вам не удастся. В этом случае, вам все равно придется обращаться в школу.

Как сменить пароль в СГО

Для усиления безопасности своей учетной записи в Сетевом городе образования, вы можете изменить пароль в персональных настройках. Для этого после авторизации нажмите на свои ФИО в правом верхнем углу сервиса, вы попадете в персональные настройки. Здесь нажмите на кнопку “Сменить пароль”:

Видеоурок

Электронные дневники по регионам, адреса

СГО

Регионы Адрес сетевого дневника Волгоградская область https://sgo.volganet.ru Ульяновская область http://sgo.cit73.ru Тульская область https://sgo.edu71.ru Алтайский край https://netschool.edu22.info Республика Коми

https://giseo.rkomi.ru Калужская область

https://edu.admoblkaluga.ru Республика Мордовия

https://sgo.e-mordovia.ru Челябинская область https://sgo.edu-74.ru Тверская область https://sgo.edu71.ru Забайкальский край https://region.zabedu.ru Краснодарский край

https://sgo23.ru Республика Бурятия https://deti.obr03.ru Ленинградская область e-school.obr.lenreg.ru Самарская область https://asurco.ru Республика Калмыкия

http://sgo.monrk.ru Республика Марий Эл https://sgo.mari-el.gov.ru Ямало-Ненецкий АО

https://sgo.yanao.ru Камчатский край http://school.sgo41.ru Новосибирская область

http://net.sch130.ru Сахалинская область

netcity.admsakhalin.ru Тамбовская область http://91.239.68.150 Астраханская область

https://netschool.gimnas3.ru Чукотский АО 109.197.144.169:90 dnevnik.chopl.ru Остальные адреса по регионам и городам вы можете посмотреть на сайте

Адреса Сетевого города образования по регионам (края, области, города, районы).

Дистанционное образование по Сетевому городу

Большинство школ России выбрали именно СГО в качестве основной платформы для дистанционного образования.

Причины выбора Сетевого города в качестве дистант-платформы:

Привычная платформа для всех участников образовательного процесса. Большинство учеников и родителей зарегистрированы на СГО и ежедневно им пользуются. Удобный интерфейс, специально созданный потребностей образования. Имеется возможность задавать домашнее задание, выставлять оценки. Внутренняя почта для связи.

Сетевой дневник не работает

К сожалению, нередко возникают ситуации, когда Электронный дневник Сетевой город не работает. Чаще всего это бывает при большом наплыве посетителей, особенно актуально это в конце четвертей, когда родители начинают активно интересоваться успеваемостью своих детей и сейчас по время дистанционного образования из-за карантина коронавирусной инфеции.

Некоторые СГО недоступны, другие выдают разнообразные ошибки. Это и ошибка 404, 502 и другие, и не работает форма входа и многие другие проблемы. В результате становится невозможным процесс обучения во время дистанционного образования.

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Что делать, когда электронный дневник недоступен

Самое главное работать на предупреждение подобных ситуаций. Именно поэтому многие школы помимо Сетевого журнала выбрали в качестве дополнительных образовательных платформ для дистанционного образования, такие как дистант учи.ру, якласс, РЭШ (Российская электронная школа) и другие. Другие же образовательные учреждения пошли еще дальше и создали специальные образовательные площадки (как правило, на ucoz.ru), где выкладывают домашние задания, презентации, файлы для скачивания, видеоуроки.

Скачайте также мобильное приложение, вы можете воспользоваться им в тех слечаях, когда СГО не работает.

Приложение

Очень удобно пользоваться приложением Сетевого города Образования. Называется мобильное приложение “Школьный Дневник СГО”. Я рекомендую вам скачать приложение, это будет своеобразной защитой при непредвиденных поломках электронного дневника.





После скачивания приложения, его необходимо привязать к вашей учетной записи СГО. Для этого в вашем аккаунте электронного дневника зайдите в персональные настройки и нажать на кнопку “Привязать учетную запись Мобильный ID ИРТех”

Далее войдите в учетную запись “Мобильный ID ИРТех” или зарегистрируйтесь.