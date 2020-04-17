Электронный дневник сетевой город образование: логин/пароль, вход, регистрация

Обзор сервиса “Электронный дневник сетевой город образование”
Электронный дневник сетевой город образование – это площадка, которая позволяет поддерживать связь между учениками, учителями и родителями (законными представителями ребенка). Электронный дневник выполняет роль дневника учащегося и одновременно учительского журнала. Здесь учитель выставляет оценки, пишет домашнее задание, осуществляет связь с родителями и учениками по внутренней электронной почте, выставляет четвертные и годовые оценки.
На главной странице дневника, вы найдете актуальные новости вашей школы и образования в вашем регионе. Есть в Сетевом городе и страница с расписанием и сведениями о дополнительном образовании (кружках и секциях) ученика.
Кроме того, на ресурсе работают другие стороны образовательного процесса – директора школ, завучи, секретари и другие работники школ.
Синонимы:
- АИС Сетевой город образования (СГО),
- Электронный дневник,
- Дневник школы,
- электронный журнал,
- СГО еду ру.
Функции электронного дневника:
- Расписание. Ученики и родители могут ознакомиться с действующим расписанием уроков на портале.
- Домашнее задание. Расширение задания возможно за счет прикрепления к нему файлов. Такие задания помечены значком “Скрепка”.
- Контроль успеваемости и посещаемости ученика. Теперь от родителей не спрятать оценки и пропуски уроков! Дополнительным бонусом служит вывод средней оценки по предмету, и ребенок наглядно получает информацию о том, какие предметы ему стоит подтянуть, чтобы улучшить свои четвертные оценки.
- Формирование отчетов, скачивание их на электронный носитель и отправка по средствам связи (e-mail, whats app, skype, внутренней почте сервиса),
- Портфолио.
- Дистанционное обучение. Эта возможность приобрела особое значение во время самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Есть и минусы, об этом ниже.
Где брать логин/пароль для Сетевого города
- Вам выдаст данные для входа (связку логин/пароль) ваш классный руководитель. Учитель дает авторизационные данные, как для родителей (для матери и отца собственные логин и пароль), так и для детей. У каждого члена семьи – свой аккаунт в Сетевом городе образования.
- Вы можете зарегистрироваться на портале через Госуслуги.
Вход в Сетевой дневник
На главной странице СГО нажмите на кнопку “Вход для родителей”, “Вход для учащихся до 14 лет”, “Вход для учащихся менее 14 лет” или “Вход для сотрудников” в зависимости от вашей принадлежности к той или иной группе.
Далее во вкладке “Образовательная организация” выберите необходимые пункты – ваш Регион, городской округ или муниципальный район, населенный пункт, тип ОО (чаще “образовательная”), ваша образовательная организация”. Введите ваш логин и пароль.
Если у вас остались вопросы, то смотрите видео:
Вход в Электронный дневник через Госуслуги
Для того, чтобы осуществить вход через Госуслуги в Сетевой город Образования, вам необходимо иметь подтвержденный аккаунт в Госуслугах. Если таковой отсутствует, то нужно вначале зарегистрироваться и там. Подтвердить регистрацию в Госуслугах можно в МФЦ, явившись в центр с паспортом.
Вторым шагом является связка аккаунтов Сетевого города образования с Госуслугами:
- войдите в Электронный дневник с вашим логином и паролем, который вам выдали в школе.
- В Персональных настройках Электронного дневника нажмите на кнопку “Привязать учетную запись портала Госуслуг.
- Авторизуйтесь на Госуслугах.
- Теперь вы можете входить в Сетевой город Образование через кнопку “Войти через Госуслуги”.
Забыл логин и пароль от электронного дневника. Что делать?
Нередко возникают ситуации, когда ученики и родители теряют логины и пароли и не могут войти в сетевой дневник.
Решение проблемы:
- Запросить новый логин и пароль в школе.
- Восстановить данные самостоятельно. Для этого вам нужно на форме входа нажать на ссылку “Восстановить пароль”. Указать свой мобильный телефон или электронную почту. В зависимости от выбранного способа, вам пришлют новый пароль на телефон или e-mail. Имейте в виду, что если вы не указали свои данные (e-mail или номер телефона) предварительно в настройках электронного дневника, то самостоятельно восстановить данные вам не удастся. В этом случае, вам все равно придется обращаться в школу.
Как сменить пароль в СГО
Для усиления безопасности своей учетной записи в Сетевом городе образования, вы можете изменить пароль в персональных настройках. Для этого после авторизации нажмите на свои ФИО в правом верхнем углу сервиса, вы попадете в персональные настройки. Здесь нажмите на кнопку “Сменить пароль”:
Видеоурок
Электронные дневники по регионам, адреса
СГОАдреса Сетевого города образования по регионам (края, области, города, районы).
Дистанционное образование по Сетевому городу
Большинство школ России выбрали именно СГО в качестве основной платформы для дистанционного образования.
Причины выбора Сетевого города в качестве дистант-платформы:
- Привычная платформа для всех участников образовательного процесса.
- Большинство учеников и родителей зарегистрированы на СГО и ежедневно им пользуются.
- Удобный интерфейс, специально созданный потребностей образования. Имеется возможность задавать домашнее задание, выставлять оценки.
- Внутренняя почта для связи.
Сетевой дневник не работает
К сожалению, нередко возникают ситуации, когда Электронный дневник Сетевой город не работает. Чаще всего это бывает при большом наплыве посетителей, особенно актуально это в конце четвертей, когда родители начинают активно интересоваться успеваемостью своих детей и сейчас по время дистанционного образования из-за карантина коронавирусной инфеции.
Некоторые СГО недоступны, другие выдают разнообразные ошибки. Это и ошибка 404, 502 и другие, и не работает форма входа и многие другие проблемы. В результате становится невозможным процесс обучения во время дистанционного образования.
Что делать, когда электронный дневник недоступен
Самое главное работать на предупреждение подобных ситуаций. Именно поэтому многие школы помимо Сетевого журнала выбрали в качестве дополнительных образовательных платформ для дистанционного образования, такие как дистант учи.ру, якласс, РЭШ (Российская электронная школа) и другие. Другие же образовательные учреждения пошли еще дальше и создали специальные образовательные площадки (как правило, на ucoz.ru), где выкладывают домашние задания, презентации, файлы для скачивания, видеоуроки.
Скачайте также мобильное приложение, вы можете воспользоваться им в тех слечаях, когда СГО не работает.
Приложение
Очень удобно пользоваться приложением Сетевого города Образования. Называется мобильное приложение “Школьный Дневник СГО”. Я рекомендую вам скачать приложение, это будет своеобразной защитой при непредвиденных поломках электронного дневника.
После скачивания приложения, его необходимо привязать к вашей учетной записи СГО. Для этого в вашем аккаунте электронного дневника зайдите в персональные настройки и нажать на кнопку “Привязать учетную запись Мобильный ID ИРТех”
Далее войдите в учетную запись “Мобильный ID ИРТех” или зарегистрируйтесь.