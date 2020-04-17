Электронный дневник сетевой город образование: логин/пароль, вход, регистрация

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Сетевой город образование электронный дневник

Обзор сервиса “Электронный дневник сетевой город образование”

Электронный дневник сетевой город образование – это площадка, которая позволяет поддерживать связь между учениками, учителями и родителями (законными представителями ребенка). Электронный дневник выполняет роль дневника учащегося и одновременно учительского журнала. Здесь учитель выставляет оценки, пишет домашнее задание, осуществляет связь с родителями и учениками по внутренней электронной почте, выставляет четвертные и годовые оценки.

На главной странице дневника, вы найдете актуальные новости вашей школы и образования в вашем регионе. Есть в Сетевом городе и страница с расписанием и сведениями о дополнительном образовании (кружках и секциях) ученика.

Кроме того, на ресурсе работают другие стороны образовательного процесса – директора школ, завучи, секретари и другие работники школ.

Синонимы:

  1. АИС Сетевой город образования (СГО),
  2. Электронный дневник,
  3. Дневник школы,
  4. электронный журнал,
  5. СГО еду ру.

Функции электронного дневника:

  1. Расписание. Ученики и родители могут ознакомиться с действующим расписанием уроков на портале.
  2. Домашнее задание. Расширение задания возможно за счет прикрепления к нему файлов. Такие задания помечены значком “Скрепка”.
  3. Контроль успеваемости и посещаемости ученика. Теперь от родителей не спрятать оценки и пропуски уроков! Дополнительным бонусом служит вывод средней оценки по предмету, и ребенок наглядно получает информацию о том, какие предметы ему стоит подтянуть, чтобы улучшить свои четвертные оценки.
  4. Формирование отчетов, скачивание их на электронный носитель и отправка по средствам связи (e-mail, whats app, skype, внутренней почте сервиса),
  5. Портфолио.
  6. Дистанционное обучение. Эта возможность приобрела особое значение во время самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Есть и минусы, об этом ниже.

Где брать логин/пароль для Сетевого города

  1. Вам выдаст данные для входа (связку логин/пароль) ваш классный руководитель. Учитель дает авторизационные данные, как для родителей (для матери и отца собственные логин и пароль), так и для детей. У каждого члена семьи – свой аккаунт в Сетевом городе образования.
  2. Вы можете зарегистрироваться на портале через Госуслуги.

Вход в Сетевой дневник

На главной странице СГО нажмите на кнопку “Вход для родителей”, “Вход для учащихся до 14 лет”, “Вход для учащихся менее 14 лет” или “Вход для сотрудников” в зависимости от вашей принадлежности к той или иной группе.

Сход в Сетевой город Образование (СГО)

Далее во вкладке “Образовательная организация” выберите необходимые пункты – ваш Регион, городской округ или муниципальный район, населенный пункт, тип ОО (чаще “образовательная”), ваша образовательная организация”. Введите ваш логин и пароль.

Как авторизоваться в СГО Электронном дневнике

Если у вас остались вопросы, то смотрите видео:

 

Вход в Электронный дневник через Госуслуги

Для того, чтобы осуществить вход через Госуслуги в Сетевой город Образования, вам необходимо иметь подтвержденный аккаунт в Госуслугах. Если таковой отсутствует, то нужно вначале зарегистрироваться и там. Подтвердить регистрацию в Госуслугах можно в МФЦ, явившись в центр с паспортом.

Вторым шагом является связка аккаунтов Сетевого города образования с Госуслугами:

  1. войдите в Электронный дневник с вашим логином и паролем, который вам выдали в школе.
  2. В Персональных настройках Электронного дневника нажмите на кнопку “Привязать учетную запись портала Госуслуг.
  3. Авторизуйтесь на Госуслугах.
  4. Теперь вы можете входить в Сетевой город Образование через кнопку “Войти через Госуслуги”.

Забыл логин и пароль от электронного дневника. Что делать?

Нередко возникают ситуации, когда ученики и родители теряют логины и пароли и не могут войти в сетевой дневник.

Решение проблемы:

  1. Запросить новый логин и пароль в школе.
  2. Восстановить данные самостоятельно. Для этого вам нужно на форме входа нажать на ссылку “Восстановить пароль”. Указать свой мобильный телефон или электронную почту. В зависимости от выбранного способа, вам пришлют новый пароль на телефон или e-mail. Имейте в виду, что если вы не указали свои данные (e-mail или номер телефона) предварительно в настройках электронного дневника, то самостоятельно восстановить данные вам не удастся. В этом случае, вам все равно придется обращаться в школу.

Как сменить пароль в СГО

Для усиления безопасности своей учетной записи в Сетевом городе образования, вы можете изменить пароль в персональных настройках. Для этого после авторизации нажмите на свои ФИО в правом верхнем углу сервиса, вы попадете в персональные настройки. Здесь нажмите на кнопку “Сменить пароль”:

Как изменить пароль в электронном дневнике

Видеоурок

Электронные дневники по регионам, адреса

СГО

РегионыАдрес сетевого дневника
Волгоградская областьhttps://sgo.volganet.ru
Ульяновская областьhttp://sgo.cit73.ru
Тульская областьhttps://sgo.edu71.ru
Алтайский крайhttps://netschool.edu22.info
Республика Коми
https://giseo.rkomi.ru
Калужская область
https://edu.admoblkaluga.ru
Республика Мордовия
https://sgo.e-mordovia.ru
Челябинская областьhttps://sgo.edu-74.ru
Тверская областьhttps://sgo.edu71.ru
Забайкальский крайhttps://region.zabedu.ru
Краснодарский край
https://sgo23.ru
Республика Бурятияhttps://deti.obr03.ru
Ленинградская областьe-school.obr.lenreg.ru
Самарская областьhttps://asurco.ru
Республика Калмыкия
http://sgo.monrk.ru
Республика Марий Элhttps://sgo.mari-el.gov.ru
Ямало-Ненецкий АО
https://sgo.yanao.ru
Камчатский крайhttp://school.sgo41.ru
Новосибирская область
http://net.sch130.ru
Сахалинская область
netcity.admsakhalin.ru
Тамбовская областьhttp://91.239.68.150
Астраханская область
https://netschool.gimnas3.ru
Чукотский АО109.197.144.169:90 dnevnik.chopl.ru
Остальные адреса по регионам и городам вы можете посмотреть на сайте
Адреса Сетевого города образования по регионам (края, области, города, районы).

Дистанционное образование по Сетевому городу

Большинство школ России выбрали именно СГО в качестве основной платформы для дистанционного образования.

Причины выбора Сетевого города в качестве дистант-платформы:

  1. Привычная платформа для всех участников образовательного процесса.
  2. Большинство учеников и родителей зарегистрированы на СГО и ежедневно им пользуются.
  3. Удобный интерфейс, специально созданный потребностей образования. Имеется возможность задавать домашнее задание, выставлять оценки.
  4. Внутренняя почта для связи.

Сетевой дневник не работает

К сожалению, нередко возникают ситуации, когда Электронный дневник Сетевой город не работает. Чаще всего это бывает при большом наплыве посетителей, особенно актуально это в конце четвертей, когда родители начинают активно интересоваться успеваемостью своих детей и сейчас по время дистанционного образования из-за карантина коронавирусной инфеции.

Некоторые СГО недоступны, другие выдают разнообразные ошибки. Это и ошибка 404, 502 и другие, и не работает форма входа и многие другие проблемы. В результате становится невозможным процесс обучения во время дистанционного образования.

Есть ли проблемы с вашим сетевым дневником во время дистанционного образования?
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Что делать, когда электронный дневник недоступен

Самое главное работать на предупреждение подобных ситуаций. Именно поэтому многие школы помимо Сетевого журнала выбрали в качестве дополнительных образовательных платформ для дистанционного образования, такие как дистант учи.ру, якласс, РЭШ (Российская электронная школа) и другие. Другие же образовательные учреждения пошли еще дальше и создали специальные образовательные площадки (как правило, на ucoz.ru), где выкладывают домашние задания, презентации, файлы для скачивания, видеоуроки.

Скачайте также мобильное приложение, вы можете воспользоваться им в тех слечаях, когда СГО не работает.

Приложение

Очень удобно пользоваться приложением Сетевого города Образования. Называется мобильное приложение “Школьный Дневник СГО”. Я рекомендую вам скачать приложение, это будет своеобразной защитой при непредвиденных поломках электронного дневника.

Доступно в Google Play Электронный дневник сетевой город образование: логин/пароль, вход, регистрация
Электронный дневник сетевой город образование: логин/пароль, вход, регистрация

После скачивания приложения, его необходимо привязать к вашей учетной записи СГО. Для этого в вашем аккаунте электронного дневника зайдите в персональные настройки и нажать на кнопку “Привязать учетную запись Мобильный ID ИРТех”

Привязать мобильное приложение к СГО

Далее войдите в учетную запись “Мобильный ID ИРТех” или зарегистрируйтесь.

 

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