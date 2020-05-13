posobie16.gosuslugi.ru — официальный сайт, расположенный на поддомене Госуслуг, на котором вы можете подать заявку на выплату 10000 рублей, которая положена на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Данный сайт запустило ведомство Минкомсвязь.

Вход на сайт posobie16.gosuslugi.ru

Авторизоваться на сайте через форму входа Госуслуг. Введите свой логин и пароль от портала.

Личный кабинет

Личный кабинет представляет собой форму подачи электронного заявления на единовременную выплату 10000.

Здесь вам нужно заполнить следующие поля:

Ваши персональные сведения, Документ, удостоверяющий личность, Адрес вашего места проживания, Сведения о детях для назначения выплаты (СНИЛС на ребенка заполняется автоматически. Вам нужно лишь нажать на кнопку «Найти»). Некоторые отмечают, что СНИЛС на ребенка «не найден». Банковские реквизиты (БИК, номер счета, номер корреспонденсткого счета).

В случае успешной отправки заявления, откроется страница по адресу posobie16.gosuslugi.ru/finish и у вас появится сообщение: «Заявление отправлено в ведомство»:

500 внутренняя ошибка сервера

Не смотря на то, что сегодня (13 мая 2020 года) сервис Госуслуг работает более стабильно, чем вчера. Тем не менее время от времени на сайте posobie16.gosuslugi.ru возникают проблемы:

не работает кнопка отправить,

500 ошибка сервера,

не приходит вовремя СМС с кодом при осуществлении защищенного входа в Госуслуги с подтверждением по смс.

возможно, что вы сталкивались с другими проблемами. Напишите в комментариях о них.

Все это свидетельствует о перегрузках сервера. Подождите немного, попробуйте снова через некоторое время, и всё наладится.