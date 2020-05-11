В своём обращении к россиянам 11 мая 2020 года президент В.В. Путин утвердил разовые выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 15 лет. Все это входит в меры поддержки населения, которые правительство предпринимает по выходу из кризиса, вызванного коронавирусом.
«Как трактовая это утверждение? Как и где получить выплаты? Как оформить? и положена ли данная сумма для детей, которым исполнилось уже 16 лет?» — на эти и многие другие интересующие вопросы вы получите ответ в данной статье.
Наиболее частые вопросы
Также вы можете оформить выплату на сайте ПФР.
Как зарегистрироваться на портале Госуслуг
- Перейдите на сайт Госуслуги по адресу gosuslugi.ru
- Справа на портале найдите форму входа («Вход в Госуслуги»), под ней будет кнопка «Зарегистрироваться»:
- Заполните поля регистрации (фамилия, мобильный телефон или электронная почта).
- На указанный номер телефона придет СМС с кодом активации аккаунта, а если вы указали свой e-mail, то ждите письмо со ссылкой, через которую необходимо осуществить переход.
- задайте пароль на сайте.
- Так мы создали упрощенныую запись, для расширения возможностей, и в том числе для получения выплаты, пройдите процедуру подтверждения аккаунта. Для этого вам нужно явится с паспортом в МФЦ (многофункциональный сервис) вашего города.
Как добавить сведения о детях на портал Госуслуг
Нажмите на свою фамилию в правом верхнем углу портала -> личный кабинет:
пролистайте страницу вниз и найдите пункт «Информация о детях», нажмите на пункт,
Первый способ в старом интерфейсе
- заполните поля: фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения, СНИЛС (необязательно), ИНН (необязательно), свидетельство о рождении, данные полиса ОМС. Проверьте правильность заполнения данных. Поле номера свидетельства о рождении заполняется так: «Поле должно содержать римское число заглавными буквами латинского алфавита, дефис, две заглавные буквы русского алфавита».
- После сохранения данных будет отображен код привязки. Вы должны скопировать и ввести его в учетной записи ребенка.
Второй способ в старом интерфейсе
В разделе Персональный профиль заполните данные о детях. В категории «Семья и дети» — добавить ребенка:
Обратите внимание на вертикальную прокрутку и заполните все графы.
В новом интерфейсе
- Перейдите по пути ваш профиль (нажмите также на свои ФИО в верхнем правом углу портала) -> документы и данные -> семья и дети
- Информация о ребенке -> добавить («Добавьте в профиль информацию о ребенке, чтобы подавать заявления на услуги от его имени и получать счета за кружки и садики»):
Оформление единоразовую выплату на портале Госуслуг
Данная возможность пока не доступна, но она будет в разделе «Услуги» -> «Семья и дети»:
Как только услуга будет доступна, то я добавлю подробную инструкцию на данной странице, а пока можете сохранить ее адрес https://obychi.ru/kak-poluchit-10000-rubley/ в закладки, чтобы вернуться за подробностями.
Видео обращение Путина о 10 000 р на детей