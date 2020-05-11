В своём обращении к россиянам 11 мая 2020 года президент В.В. Путин утвердил разовые выплаты в размере 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 15 лет. Все это входит в меры поддержки населения, которые правительство предпринимает по выходу из кризиса, вызванного коронавирусом.

«Как трактовая это утверждение? Как и где получить выплаты? Как оформить? и положена ли данная сумма для детей, которым исполнилось уже 16 лет?» — на эти и многие другие интересующие вопросы вы получите ответ в данной статье.

Наиболее частые вопросы

Кому положена выплата? Каждая семья с детьми от 3 до 15 лет включительно может претендовать на право получение единовременного разового пособие в размере 10 000 рублей на каждого ребенка. Т.е. если в семье двое детей, подходящих по данному критерию, то вам положена помощь от государства в 20 000 рублей. Как и где получить выплату? Нет необходимости собирать справки и заполнять заявления. Вы можете оформить пособие на сервисе Госуслуги. Сделать это можно онлайн. Для этого нужен подтвержденный аккаунт Госуслуг и в нем должны быть прописаны сведения о ваших детях. Сделать это вы можете самостоятельно, подтвердив наличие детей соответствующими документами (заполняем данные в соответсвующих разделах). Об этом читайте в нашей статье ниже.

Также вы можете оформить выплату на сайте ПФР. Когда можно будет получить выплату. С 1 июня 2020 г. На нее направят примерно 200 миллиардов бюджета. Родители детей до какого возраста могут претендовать? Если вашему ребенку еще не исполнилось 16 лет, то вы можете подать заявку. Не работают Госуслуги. Что делать? Перебои с работой сайта неудивительны, так как в связи большим количеством заинтересованных лиц, нагрузка на сайт резко возросла, и сервера не справляются. Вам нужно лишь выждать удобный момент и снова штурмовать сайт.

Как зарегистрироваться на портале Госуслуг

Перейдите на сайт Госуслуги по адресу gosuslugi.ru Справа на портале найдите форму входа («Вход в Госуслуги»), под ней будет кнопка «Зарегистрироваться»:

Заполните поля регистрации (фамилия, мобильный телефон или электронная почта).

На указанный номер телефона придет СМС с кодом активации аккаунта, а если вы указали свой e-mail, то ждите письмо со ссылкой, через которую необходимо осуществить переход. задайте пароль на сайте. Так мы создали упрощенныую запись, для расширения возможностей, и в том числе для получения выплаты, пройдите процедуру подтверждения аккаунта. Для этого вам нужно явится с паспортом в МФЦ (многофункциональный сервис) вашего города.

Как добавить сведения о детях на портал Госуслуг

Нажмите на свою фамилию в правом верхнем углу портала -> личный кабинет:



пролистайте страницу вниз и найдите пункт «Информация о детях», нажмите на пункт,

Первый способ в старом интерфейсе

заполните поля: фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения, СНИЛС (необязательно), ИНН (необязательно), свидетельство о рождении, данные полиса ОМС. Проверьте правильность заполнения данных. Поле номера свидетельства о рождении заполняется так: «Поле должно содержать римское число заглавными буквами латинского алфавита, дефис, две заглавные буквы русского алфавита».



После сохранения данных будет отображен код привязки. Вы должны скопировать и ввести его в учетной записи ребенка.

Второй способ в старом интерфейсе

В разделе Персональный профиль заполните данные о детях. В категории «Семья и дети» — добавить ребенка:

Обратите внимание на вертикальную прокрутку и заполните все графы.

В новом интерфейсе

Перейдите по пути ваш профиль (нажмите также на свои ФИО в верхнем правом углу портала) -> документы и данные -> семья и дети Информация о ребенке -> добавить («Добавьте в профиль информацию о ребенке, чтобы подавать заявления на услуги от его имени и получать счета за кружки и садики»):



Оформление единоразовую выплату на портале Госуслуг

Данная возможность пока не доступна, но она будет в разделе «Услуги» -> «Семья и дети»:



Как только услуга будет доступна, то я добавлю подробную инструкцию на данной странице, а пока можете сохранить ее адрес https://obychi.ru/kak-poluchit-10000-rubley/ в закладки, чтобы вернуться за подробностями.

Видео обращение Путина о 10 000 р на детей